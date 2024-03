Nersingen

12:00 Uhr

Nach Insolvenz von Asia-Restaurant: Fitnessstudio zieht ins Riedle-Center

In Riedle-Center in Nersingen eröffnet mit dem MC Shape ein Fitnessstudio – das erste der Kette in Bayern.

Plus Aus Gourmet Tempel wird Muscle Club: Im Nersinger Einkaufszentrum wird eine leere Fläche von etwa 2200 Quadratmetern bald wieder mit Leben gefüllt.

Von Michael Kroha

Noch herrscht Baustelle. Doch schon bald sollen nicht nur Bauarbeiter, sondern auch andere Menschen im Riedle-Einkaufszentrum in Nersingen ihre Muskeln stählen können: In den Räumlichkeiten, in denen zuletzt das insolvent gegangene Asia-Restaurant untergebracht war, eröffnet ein Fitnessstudio. Anderswo herrscht hingegen noch immer Flaute. Den Center-Verwalter scheint das nicht zu stören. Wenngleich er dennoch Wünsche in Richtung Nersinger Rathaus richtet.

Seit Juni 2022 hat das Asia-Restaurant geschlossen, im September 2022 folgte der Insolvenzantrag der Gourmet Tempel Gastro GmbH. Unter anderem über Immobilienplattformen im Internet wurde nach einem Nachmieter gesucht. Inzwischen ist einer gefunden. In sozialen Medien wird bereits seit Anfang März kräftig die Werbetrommel gerührt, auch vor Ort wird mit Sonderangeboten neue Kundschaft geködert. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, im Juni dieses Jahres aber soll der neue Standort der Fitnessstudio-Kette "MC Shape" eröffnen. Das Franchiseunternehmen mit Sitz in Nagold betreibt bereits 36 Standorte, der nächstgelegene in Dornstadt. Nersingen wird die erste Niederlassung in Bayern sein.

