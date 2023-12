Traktor-Konvoi sorgt für kilometerlangen Stau auf A8 Richtung Stuttgart

Etwa 200 Traktoren waren auf der A8 unterwegs. Zwischen Ulm und Stuttgart bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Landwirte haben am Donnerstagmorgen mit einer Traktor-Kolonne aus geschätzt knapp 200 Fahrzeugen für Stau und Verkehrsbehinderungen auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart gesorgt. Es bildete sich nach Polizeiangaben ein Stau von circa 13 Kilometer.

Gestartet seien die Traktoren bei Merklingen und fuhren dort auf die Autobahn in Richtung Stuttgart. Anmeldet sei die Demonstration nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten würden den Konvoi bis Wendlingen begleiten und dort auf eine Bundesstraße ableiten wollen. Der Polizeisprecher geht davon aus, dass die Landwirte mit ihren circa 200 Fahrzeugen nach Stuttgart wollen. Gegen 9 Uhr war die Kolonne laut Polizei auf Höhe Kirchheim.

In den vergangenen Tagen war es bundesweit zu ähnlichen Protestaktionen gekommen. Der Bauernverband hatte zu den Demonstrationen auch über seine Landesbauernverbände aufgerufen. Bauernpräsident Joachim Rukwied hatte die von der Ampel-Koalition geplante Streichung von Steuervergünstigungen für die Landwirtschaft scharf kritisiert.

"Wir nehmen das nicht hin", sagte er am Montag bei einer Kundgebung in Berlin. Dies sei "eine Kampfansage", und diese nehme man an. Wenn die Bundesregierung die unzumutbaren Vorschläge nicht zurücknehme, würden Landwirte mit weiteren Protesten dafür sorgen, dass es "einen sehr heißen Januar" geben werde. "Dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat." (krom/dpa)

