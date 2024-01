Landratswahl im Kreis Neu-Ulm: Markus Söder kommt nach Nersingen

Die CSU-Kandidatin Eva Treu bekommt im Landratswahlkampf prominente Unterstützung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kommt nach Nersingen.

Am 14. Januar findet im Landkreis Neu-Ulm die Landratswahl statt. Eine Frau und vier Männer haben ihren Hut in den Ring geworfen. Eva Treu von der CSU bekommt bei ihrem Wahlkampf prominente Unterstützung - vom bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden: Markus Söder sprich am Montag, 8. Januar, in der Nersinger Gemeindehalle. Beginn ist um 19 Uhr. Auftreten werden neben Söder und Eva Treu auch der Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger und die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. (AZ)