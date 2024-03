Unbekannter steigt in Nersinger Wohnhaus ein und stiehlt ein E-Bike

Der Dieb schafft es in den Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in Nersingen und klaut ein E-Bike. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In Nersingen ist am Wochenende ein Mann oder eine Frau in ein Wohnhaus gestiegen und hat ein E-Bike gestohlen. Wie die Polizei Neu-Ulm mitteilt, soll das zwischen dem vergangenen Samstag und Sonntagmittag, 14.30 Uhr, passiert sein. Ein bislang unbekannter Täter ging zu dem Mehrfamilienhaus im Rebenweg und schaffte es in den Fahrradabstellraum zu steigen. Dort sah er das E-Bike und nahm es mit.

Wer hat etwas in Nersingen beobachtet, das mit Diebstahl zu tun haben könnte? Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Neu-Ulmer Polizei melden. (AZ)