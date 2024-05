Unfall auf der A7: Lastwagen schiebt Auto vor sich her

Ein 64-Jähriger will auf Höhe Nersingen mit seinem Auto auf die A7 Richtung Würzburg fahren und übersieht einen Lastwagen. Es kommt zum Zusammenstoß.

An der Autobahnauffahrt der A7 bei Nersingen hat sich am Montagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. Ein 64-Jähriger befuhr den Einfädelungsstreifen und übersah dabei laut Polizei ein Sattelzuggespann, das sich dicht hinter ihm befand. Der Lastwagen prallte gegen das Auto und schob es einige Meter quer vor sich her, bis beide Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Autobahnunfall auf der A7 bei Nersingen: 10.000 Euro Schaden

Verletzt wurde dabei niemand. Den Sachschaden schätzt die Verkehrspolizei auf rund 10.000 Euro. Kurzzeitig musste die Autobahn gesperrt werden, und das beschädigte Auto des 64-Jährigen wurde abtransportiert. (AZ)