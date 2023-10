Bewusstsein verloren: 14-Jährige muss mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus

Etliche Promillesünder musste die Polizei aus dem Verkehr ziehen. Der krasseste Alkohol-Fall war der eines 14-jährigen Mädchens.

Das Thema Alkohol hat die Polizei am Wochenende ordentlich beschäftigt, vor allem im Straßenverkehr. Beispielsweise wollte eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Samstagvormittag in Neu-Ulm auf der B10 in Höhe des Kinos die Fahrspur wechseln, übersah dabei den Wagen neben ihr und rammte ihn. Die Polizei stellte fest, dass die Frau 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte. Erschwerend kam hinzu, dass sie damit nicht nur sich, sondern auch ihre 13 Jahre alte Tochter gefährdet hatte, die mit im Auto saß.

Die Polizei schaltete deshalb das Jugendamt ein. Mitten in der Nacht zum Sonntag zog die Polizei einen 21 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr, der mit 1,6 Promille unterwegs war. Im Polizeibericht vom Wochenende finden sich noch diverse andere Alkoholsünder, die entweder per Scooter oder Pkw unterwegs waren.

Der auffälligste Fall war jedoch der eines Mädchens, das derart viel intus hatte, dass es im Krankenhaus landete. In der Burlafinger Daimlerstraße war in der Nacht zum Sonntag zunächst der kommunale Ordnungsdienst wegen einer gemeldeten Ruhestörung angerückt. Er traf mehrere Jugendliche an. Einem 14-jährigen Mädchen ging es im Verlauf der Kontrollaktion immer schlechter bis es letztendlich das Bewusstsein verlor. Deshalb wurden die Polizei und der Rettungsdienst hinzugezogen. Es stellte sich heraus, dass die 14-Jährige wegen einer Alkoholvergiftung ohnmächtig geworden war. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)