Neu-Ulm

vor 32 Min.

1500 Unterschriften, doch der Ulmer Donausteg muss gesperrt bleiben

Plus Die Neu-Ulmer Aktivistinnen übergeben Neu-Ulms OB Katrin Albsteiger persönlich die Unterschriftenliste. Ausführlich erläutert das Stadtoberhaupt, warum die Friedrichsaubrücke zubleibt.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Als "symbolisch" möchten Carima Mcilhone und Sibylle Palfi ihre Petition am Ende verstanden wissen. Knapp 1500 Menschen hatten ihre online formulierte Forderung "Donausteg-Sperrung aufheben" unterstützt.

"Sie dürfen nicht unterschätzen, wie wichtig der Steg für die Bevölkerung ist", sagt Milhone. Albsteiger: "Das tu ich nicht." Grundsätzlich zeigte Albsteiger Verständnis für die Verärgerung vieler Neu-Ulmer, denen der Fuß- und Radweg nach Ulm mehr oder weniger versperrt ist, seitdem die marode Donaubrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste. "Natürlich ist das ärgerlich", sagt Albsteiger, die jeden Morgen auf dem Weg zum Rathaus den Steg passiere. "In der Stadt gibt es niemand, der sich so sehr darüber ärgert wie ich", sagt sie. Und sie meint nicht die Petition, sondern die Sperre an sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen