Backwaren in Hotel-Mikrowelle lösen Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm aus

In der Neu-Ulmer Innenstadt kam es bei einem Hotel zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Frau hatte Backwaren in einer Mikrowelle unbeaufsichtigt gelassen.

Weil eine 41-Jährige Backwaren in einer Mikrowelle in einem Hotel aufwärmen wollte, ist es nach Angaben der Polizei zu einem Feuerwehreinsatz in der Neu-Ulmer Innenstadt gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, auch entstand laut Polizei kein Sachschaden.

Die Brandmeldeanlage des Hotels war gegen Donnerstagmittag ausgelöst worden. Die Feuerwehr Neu-Ulm habe aber vor Ort schon nach kurzer Zeit Entwarnung geben können. Die 41-jährige, die ein Zimmer in dem Hotel angemietet hatte, habe die Backwaren versehentlich unbeaufsichtigt in der Mikrowelle gelassen, weshalb es zu einer Rauchentwicklung kam. So wurde der Alarm ausgelöst.

Eine Evakuierung des Gebäudes sei nicht notwendig gewesen. Am Einsatz waren die Feuerwehr Neu-Ulm mit 20 Kräften, das BRK Neu-Ulm mit einem Rettungswagen sowie die Polizei Neu-Ulm beteiligt. Gegen die Verursacherin leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden ein. (AZ)