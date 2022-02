Unbekannter zerkratzt Autos in Burlafingen: Etwa 15.000 Euro Schaden

Im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen sind mehrere geparkte Autos zerkratzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro.

Hohen Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag in Burlafingen angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen 17.30 und 19.30 Uhr fünf geparkte Autos im Wörthweg beschädigt. Der Täter oder die Täterin zerkratzte die Fahrzeuge an der rechten oder linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Neu-Ulmer Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)