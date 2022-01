Neu-Ulm

vor 31 Min.

Corona-Verstoß: Polizei beendet lautstarke Party in Neu-Ulm

Plus 15 Personen feiern zusammen, die wenigsten sind geimpft. Das verstößt gegen die Corona-Bestimmungen. Doch angezeigt werden nur sieben Partygäste.

Am Sonntagabend haben Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine lautstarke Party in einer Unterkunft in der Neu-Ulmer Wileystraße beendet. Sie trafen demnach insgesamt 15 Personen aus mehreren verschiedenen Haushalten an, wobei die wenigsten eine Corona-Impfung vorweisen konnten.

