Daimler-Buses-Chef fordert Ladesäulen für E-Reisebusse

Die EU will, dass 2030 nicht nur Stadtbusse elektrisch fahren. Doch an den geplanten Vorgaben für Reisebusse gibt es Zweifel. So ist die Lage beim Absatz.

Stadtbusse sollen nach den Vorstellungen der EU-Kommission bis 2030 komplett elektrisch fahren, den CO 2 -Ausstoß von Reisebussen soll bis zu diesem Jahr deutlich sinken. "Die 45 Prozent, die die EU jetzt plant, halten wir für unrealistisch", sagte Daimler-Buses-Geschäftsführer Till Oberwörder am Freitag. Oberwörder ist zur Zeit in Brüssel, wo die internationale und für die Branche bedeutende Messe Busworld stattfindet. Das Ziel zweifle man nicht, an betonte der Leiter von Daimler Buses. Aber es müsse sichergestellt werden, dass die Busunternehmen die Fahrzeuge auch nutzen können. Das sehe man noch nicht, denn für Reisebusse werde eine andere Ladeinfrastruktur gebraucht als sie bislang besteht.

Stadtbusse seien am Tag zwischen 250 und 300 Kilometer unterwegs, die Batterien könnten nachts im Depot aufgeladen werden. "Mit dem Reisebus fahren Sie von Hamburg über die Alpen nach Florenz", schilderte Oberwörder. Lademöglichkeiten nur entlang der Autobahnen reichten nicht aus, die Busse müssten an den Routen zu den touristischen Zielen Strom tanken können. Dafür brauche es eine koordinierte Zusammenarbeit von Politik und Produzenten – und es brauche Zielvorgaben, die eingehalten werden könnten. Drohende Strafzahlungen, wenn die Anforderungen nicht eingehalten werden könnten, seien der falsche Weg.

Reisebusse aus Neu-Ulm sollen künftig teils elektrisch fahren

Eine CO 2 -Reduktion von 20 Prozent könne bei Reisebussen bis 2030 erreicht werden, aber auch das erfordere einen Kraftakt. Das hänge nicht nur mit den Aufgaben zu sein, die gestemmt werden müssen. Man müsse sehen, wo die Branche herkomme. Die Corona-Pandemie hat den Reisebusverkehr zeitweise ganz zum Erliegen gebracht. Die Folgen waren lange spürbar und belasteten neben Busunternehmen auch die Hersteller. Jetzt aber sieht Till Oberwörder Chancen: "Der Tourismus kommt zurück. Wir sehen eine positive Entwicklung." Inzwischen geht der Bus-Boss davon aus, dass die Reisebusbranche mittelfristig zu Vorkrisenwerten vorkehren wird. Daran hatte es zeitweise Zweifel gegeben, doch zuletzt hatte sich auch der Betriebsrat zuversichtlich gezeigt. Eine konkrete Prognose gab der Geschäftsführer nicht ab.

Erste elektische Überland- und Reisebusse soll es gegen Ende der Dekade geben. Bis dahin will Daimer Buses das Stadtbus-Werk in Mannheim komplett auf elektrische Produkte umstellen. E-Citaros werden seit rund fünf Jahren in Serie produziert. Absatzzahlen nannte Oberwörder nicht. Wie stark das Neu-Ulmer Reisebuswerk dann mit E-Bussen ausgelastet sein werde, hänge vom Markt ab – und damit letztlich wieder von der Ladeinfrastruktur. "Wir sind vorbereitet, dass die Werke mit einem entsprechenden Vorlauf elektrifziert werden", versprach der Bus-Boss.

Daimler Buses verbessert Absatzzahlen deutlich

Erfreuliche Zahlen präsentierte er indes schon jetzt. Im ersten Halbjahr hat Daimler Buses weltweit und in allen Segmenten insgesamt 11.800 Fahrzeuge verkauft. Das bedeutet eine Steigerung von 36 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahrs.