Das Schwäbische Kinder- und Jugendfilmfestival kommt nach Neu-Ulm

Erstmals wird der Schwäbische Kinder- und Jugendfilmpreis in Neu-Ulm vergeben. Im Dietrich-Theater sind alle Teilnehmer-Filme zu sehen.

Ton, Licht, Schnitt - es gehört viel dazu, einen eigenen Film zu produzieren. Doch das sind Hürden, von denen sich die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schwäbischen Kinder- und Jugendfilmpreises nicht aufhalten lassen. Der wird nun zum ersten Mal in Neu-Ulm vergeben. Bei freiem Eintritt kann sich am 9. und 10. März jeder die Filme im Dietrich Theater anschauen.

Mitmachen konnten bei der Preisausschreibung alle Kinder und Jugendlichen bis zu einem Alter von 26 Jahren, die im Regierungsbezirk Schwaben wohnen. Die Filme sollten Kurzfilme mit einer maximalen Länge von 30 Minuten sein. Veranstalter des schwäbischen Wettbewerbs ist der Bezirksjugendring Schwaben, die Gewinner qualifizieren sich dann für den bayernweiten Wettbewerb.

Schwäbisches Kinder- und Jugendfilmfestival 2024: Film als Ausdrucksmittel

Mit wie viel Kreativität und Raffinesse die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher aus Schwaben ans Werk gehen, davon kann sich das Publikum am 9. und 10. März selbst überzeugen. Im Rahmen der Preisverleihung werden die Teilnehmerfilme an diesem Wochenende Anfang März im Dietrich-Theater gezeigt. Die Kooperation mit dem Neu-Ulmer Kino ist dabei neu, sagt Birgit Irrgang von der Medienstelle des JFF-Instituts für Medienpädagogik in Augsburg, das den Bezirksjugendring bei der Ausrichtung des Filmpreises unterstützt. Da der Wettbewerb für Kinder und Jugendliche aus ganz Schwaben gedacht ist, soll er auch außerhalb der Bezirkshauptstadt Augsburg präsent sein. Die Wahl fiel auf Neu-Ulm, weil das hiesige Kino die gewünschten Voraussetzungen erfülle. Es ist für die Jugendlichen auch ohne Auto erreichbar und zudem barrierefrei. Vielleicht gibt es dann beim nächsten Wettbewerb in zwei Jahren auch Teilnehmer aus Neu-Ulm und Umgebung. Ziel des Wettbewerbs sei laut Birgitt Irrgang, dass Kinder und Jugendliche kreativ werden und auch Medien als Ausdrucksform für ihre Anliegen und Gefühle begreifen.

Für Familien mit jüngeren Kindern ist besonders zweite Tag des Festivals, Sonntag, 10. März, interessant. An diesem Tag werden nämlich nicht nur Filme gezeigt, es gibt auch ein kostenloses Workshop-Angebot. Kinder können sich zwischen 11 und 12.30 Uhr an verschiedenen Aspekten des Filmemachens ausprobieren und zum Beispiel mit einem Greenscreen experimentieren. Die Filmvorführungen des Kifinale (Kinderfinale) beginnen 9.30 Uhr.

Filmfestival in Neu-Ulm: Sonderthema des Filmpreises ist "Held:innen"

Am Tag zuvor, Samstag, 9. März, werden die Filme des Jufinales (Jugendfinale) gezeigt. Um 10.30 Uhr geht es los mit einer Begrüßung, aufgeteilt in sieben thematische Blöcke folgen dann die Filme. Der erste Block widmet sich dem diesjährigen Sonderthema des Wettbewerbs "Held:innen". Von Odysseus über Captain America bis Rosa Parks: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dazu aufgerufen, ihre Sicht auf berühmte Heldinnen und Helden oder die weniger berühmten Helden, wie die Eltern, Nachbarn oder Freunde, filmisch umzusetzen.

Die folgenden Themenblocks wie "Mobbing und Gefühlswelt" (11.10 Uhr) oder "Selbsterfahrung" (12.45 Uhr) spiegeln wider, was Teenager und junge Erwachsene beschäftigt. Aber auch klassische Genres wie "Krimi" (16 Uhr) finden sich im Programm wieder. Insgesamt werden 5 Preise vergeben, darunter der Sonderpreis für das Thema "Held:innen". Wer gewinnt, hat eine vierköpfige Expertenjury entschieden. Um 19 Uhr findet die Preisgala statt.

Auch die Veranstalter freuen sich auf das Filmwochenende in Neu-Ulm. Es ist das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie, dass der Schwäbische Kinder- und Jugendfilmpreis wieder unter normalen Voraussetzungen stattfinden kann.

Termin: Die Teilnehmer-Filme des Schwäbischen Kinder- und Jugendfilmpreises werden am Samstag, 9. März, und Sonntag, 10. März, im Dietrich-Theater Neu-Ulm gezeigt. Eintritt frei.