Diese Millionen-Investitionen stehen nächstes Jahr in Neu-Ulm an

Plus Neben der Grundschule Burlafingen sind im Haushalt 2024 für Neu-Ulm weitere Großprojekte eingeplant. Dafür muss die Stadt einiges von ihrem Ersparten aufbrauchen.

Bereits in diesem Jahr kratzte die Stadt Neu-Ulm bei den Investitionen an der Marke von 50 Millionen Euro. Für nächstes Jahr legt sie noch ein paar Millionen Euro drauf, denn es stehen einige Großprojekte an. Unter anderem wird die neue Grundschule in Burlafingen fertig gebaut. Sie soll im Herbst 2024 eröffnet werden. Um das alles zu finanzieren, muss die Stadt "ziemlich tief in die Tasche greifen", sagte Sigune Kling, die Leiterin der Stadtkämmerei, bei einem Pressegespräch zum Haushalt für das kommende Jahr.

Im Neu-Ulmer Stadtrat beginnen die Haushaltsberatungen

Das umfangreiche Zahlenwerk wird am Mittwoch im Neu-Ulmer Stadtrat eingebracht. Die Beratungen beginnen am 14. November und ziehen sich bis in den Dezember. Das Haushaltsvolumen steigt um etwa 6,4 Prozentpunkte auf insgesamt rund 275 Millionen Euro, davon 211 Millionen im Verwaltungshaushalt und der Rest im Vermögenshaushalt. Allein die Personalausgaben betragen etwa 55 Millionen Euro, was einen Anstieg um zehn Prozentpunkte bedeutet. Mehr Ausgaben muss die Stadt auch deswegen stemmen, weil sie nach wie vor wächst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

