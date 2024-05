Fast 9000 Euro Schaden: Mülltonne brennt bei Neu-Ulmer Haus

Aus bislang unbekannten Gründen fängt eine Mülltonne in Neu-Ulm Feuer. Die Feuerwehr löscht schnell, doch eine Hausfassade wird stark beschädigt.

In der Augsburger Straße in Neu-Ulm hat am Sonntagnachmittag eine Mülltonne gebrannt und größeren Schaden angerichtet. Wie die Polizei Neu-Ulm mitteilt, rückten sie und die Feuerwehr aus. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, doch die Flammen schlugen offenbar auf eine Hausfassade in der Nähe über.

Mülltonne brennt in Neu-Ulm: Polizei ermittelt

Insgesamt soll sich der Sachschaden auf 8800 Euro belaufen. Wie sich das Feuer in der Mülltonne entzündete, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Weil die Hausfassade ebenfalls betroffen war, ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. (AZ)