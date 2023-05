Neu-Ulm

vor 32 Min.

Festakt und Open Air: Musikverein Steinheim feiert 50-jähriges Bestehen

Plus Im Jahr 1973 gründeten Freunde der Blasmusik eine neue Kapelle in Steinheim. Zum Jubiläum findet jetzt ein Festakt statt, im Juli folgt ein großes Freiluftfest.

Von Inge Pflüger

Im Jubiläumsjahr können sich die Steinheimer gegenseitig auf die Schultern klopfen und eine überaus positive musikalische Bilanz ziehen. Seit 50 Jahren nämlich fährt der Musikverein in der Erfolgsspur. Das runde Jubiläum wird deshalb gebührend gefeiert. Beginn ist am Samstag, 13. Mai, mit einem Festakt in der Vereinshalle. Am 15. und 16. Juli wird dann mit Musik, Speis und Trank zwei Tage lang ein Freiluftfest auf dem Festplatz neben der Halle gefeiert. Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

So wurde 1973 der Musikverein Steinheim gegründet

Grundstein des Erfolges bilden seit eh und je in Steinheim die gute Kameradschaft, ein exzellentes Miteinander zwischen Jung und Alt sowie die Bereitschaft aller Aktiven, ihre Mitmenschen musikalisch zu erfreuen. Seit einem halben Jahrhundert bereichert die Musikkapelle in einem der kleinsten Stadtteile Neu-Ulms ihre Fans in der Region.

