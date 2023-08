Feuerwehreinsatz bei Kleingartenanlage: Entsorgtes Grüngut gerät in Brand

Nahe einer Kleingartenanlage in Neu-Ulm kam es zu einem Brand. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Im Bereich der Kleingartenanlage an der Wiblinger Straße in Neu-Ulm hat es am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden durch einen unbekannten Täter Grünabfälle auf einer Fläche am Rand der Kleingartenanalge entsorgt. Aufgrund der Hitze entzündeten sich die Abfälle und lösten einen Brand aus. Die umliegende Bepflanzung sowie die Abfälle wurden durch das Feuer beschädigt. Durch die eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm konnte der Brand abgelöscht werden. Ein Sachschaden entstand bislang nicht. (AZ)