Gärtnerei Miller in Pfuhl: Hier gibt es jetzt Blumen aus dem Automaten

Plus Ein Blumenautomat spuckt in Pfuhl neuerdings Sträuße aus. Rechtzeitig vor dem Muttertag geht "Blumi" an den Start. Was sich die Gärtnerei Miller davon erhofft.

Von Michael Kroha

Seit Tagen schon steht vor der Gärtnerei "Blumen Miller" im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ein Holzverschlag. Manch einer wunderte sich, wozu der denn dienen soll. Auf einem angehefteten Infozettel wurde dann die Neuheit zunächst nur angekündigt. Seit Donnerstag aber steht er da, in voller Pracht: "Blumi", der Blumenautomat. Gerade rechtzeitig vor dem Muttertag am Sonntag, 14. Mai. Doch das ist nicht der eigentliche Grund, warum sich die Gärtnerei für das Gerät entschieden hat.

Waren aus Automaten, das liegt im Trend: Wurst, Fleisch, Eier, Käse, Pizza. Neuerdings auch Kässpätzle. Nun also Blumen. Nicht von der Tankstelle, sondern vom Fachgeschäft und rund um die Uhr verfügbar. Keine 24 Stunden soll es gedauert haben, bis "Blumi" einen ersten Strauß ausgespuckt und damit verkauft hat. Bezahlt werden kann ausschließlich bargeldlos - mit EC-Karte, Handy oder Uhr. "Unkompliziert, transparent und weniger Wartungsaufwand", begründet das Andreas Miller, Junior-Chef der 1907 gegründeten Gärtnerei in der Hauptstraße. Kein Bargeld könnte sich zudem in Sachen Sicherheit bezahlbar machen: So ist dort schon nichts zu holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

