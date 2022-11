Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei wegen möglichen Gefahrstoff-Unfalls

Im Neu-Ulmer Industriegebiet kam es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Um die 100 Kräfte waren vor Ort wegen eines möglichen Gefahrstoffes.

Um die 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Mittwochmittag in die Von-Liebig-Straße nach Neu-Ulm ausgerückt. Gemeldet wurde ein möglicher Gefahrstoffunfall. Eine Person wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte aber konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, ging gegen 11.40 Uhr die Mitteilung ein, dass ein Beschäftigter auf dem Gelände eines größeren Automobilkonzerns mutmaßlich in Kontakt mit einem Gefahrstoff geriet. Er soll über leichte gesundheitliche Beschwerden geklagt haben, nachdem er eine Postsendung geöffnet haben soll.

Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei rückt in Neu-Ulmer Industriegebiet aus

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und THW rückte an: um die 20 Fahrzeuge der Feuerwehr, fünf des Rettungsdienstes und mehrere Streifen der Polizei. Auch Kräfte der Feuerwehren aus Thalfingen, Weißenhorn und Illertissen waren darunter.

Eine Untersuchung durch die Feuerwehr habe ergeben, dass kein Gefahrenstoff gefunden wurde, so ein Polizeisprecher. Was in dem Paket war und wie es zu den gesundheitlichen Beschwerden bei der Person kam, ist bislang unklar. Hierzu würden die Ermittlungen noch andauern. Die Person wurde vom Rettungsdienst betreut, eine weitere Behandlung in einer Klinik sei aber wohl nicht notwendig. Die Gebäude wurden geräumt, die Beschäftigten fanden sich zeitnah an den Sammelstellen ein und wurden dort untersucht und betreut. (krom/thhe)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.