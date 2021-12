Heuer brauchten viele Menschen in der Region schnelle Hilfen

Das Leserhilfswerk unserer Redaktion, die Kartei der Not, war auch im zweiten Jahr der Pandemie wieder extrem stark gefordert. Die Spendenbereitschaft ist aber ungebrochen.

Die Corona-Pandemie hatte auch in diesem Jahr wieder große Auswirkungen auf bedürftige Menschen und damit die Arbeit vieler sozialer Organisationen wie das Leserhilfswerk unserer Redaktion, die Kartei der Not. Enorm war der Bedarf an akuten, schnellen Hilfen, denn durch Kurzarbeit, den verlorenen Job, Krankheit oder psychische Beeinträchtigung hat sich das Leben vieler Menschen schlagartig verändert. Diese unverschuldeten Notlagen stellen nach wie vor viele Bedürftige vor große Herausforderungen. Deswegen hat die Kartei ihr Angebot an sogenannten Corona-Notfallhilfen verlängert und 233 Beratungsstellen in ihrem gesamten Wirkungsbereich mit einer Art Handgeld für schnelle, unbürokratische Hilfen unterstützt. Nach wie vor benötigen vor allem Alleinerziehende und alte Menschen Hilfe.

Kartei der Not im nördlichen Landkreis Neu-Ulm besonders aktiv

Im Verbreitungsgebiet der Redaktion Neu-Ulmer Zeitung war das Hilfswerk 2021 besonders aktiv. Von dort aus gingen viele Hilfeanfragen ein, 91 davon wurden unterstützt. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit rund 65.700 Euro, das ist noch mehr als im Jahr davor, als 60.000 Euro flossen. Die Hilfeanfragen kamen in 41 Fällen aus Familien mit gesamt 98 betroffenen Kindern. 35-mal waren eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen.

Bei den Menschen mit Behinderung übernahm das Leserhilfswerk etwa Gesundheitskosten wie Medikamente, Hilfsmittel oder eine Brille. In einem Fall gab es Geld für einen elektrischen Rollstuhl. Viermal bekamen Familien, in denen eine behinderte Person lebt, Unterstützung, damit alle gemeinsam einen Ausflug machen oder den Zoo besuchen können.

Den größten Bedarf gab es auch im vergangenen Jahr wieder beim Thema Wohnen. So half die Kartei 58-mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie bei Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Corona hat diese Notlagen oftmals befeuert, da durch Kurzarbeit oder einen verlorenen Job beispielsweise die Miete oder der Strom nicht mehr bezahlt werden konnten. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder die Betroffenen brauchten Geld für Einrichtungsgegenstände wie etwa eine Kochmöglichkeit, einen Kühlschrank, einen Herd oder ein Bett mit Matratze. In einigen Fällen kam die Kartei auch für Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf auf.

Kartei der Not stattet Beratungsstellen mit Notfallhilfen aus

Vier Beratungsstellen wurden aufgrund der Corona-Krise mit Notfallhilfen ausgestattet. Weitere drei Projekt-Beihilfen flossen in die Versorgung von Menschen mit Lebensmitteln und Vespertüten. Darüber hinaus förderte die Kartei den Malteser Hilfsdienst im Rahmen seines Projekts " Neu-Ulm packt´s" bei der Versorgung bedürftiger Senioren mit Lebensmitteln.

Aus dem nördlichen Landkreis Neu-Ulm erhielt die Kartei insgesamt 23.576 Euro von 229 Spendern. Wegen der Pandemie fielen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Benefizaktionen aus. Ganz viele Turniere, Konzerte, Märkte und Aufführungen zugunsten der Kartei der Not mussten zwar abgesagt werden. Dennoch wurden kreative Spendenaktionen schnellstmöglich entwickelt, sobald es die Corona-Entwicklungen zuließen. Auch wenn das Spendenaufkommen an das Ausnahmejahr 2020 nicht herankommt, so hat das Leserhilfswerk auch dieses Mal unter anderem durch den jährlichen Spendenaufruf per Post und im Journal unserer Zeitung viel gute Resonanz erhalten.

Wie die Kartei hilft, zeigen Beispiele wie dieses: Es war ein Todesfall, der die kleine Familie völlig aus der Bahn geworfen hat: Der 17-jährige Sohn der alleinerziehenden Martina R. ist vor einem Jahr an Leukämie gestorben. Seitdem fällt es der 44-jährigen Mutter schwer, ihren Alltag wie gewohnt zu gestalten. Auch die Tochter, 6, die sehr an ihrem Bruder hing, leidet extrem unter dem Verlust. Die Mutter ist geringfügig in einer Pflegeeinrichtung beschäftigt. Eine Vollzeitstelle kann sie nicht ausüben, da dann zu wenig Zeit für die Betreuung ihrer Tochter bliebe. Zur psychischen Belastung kommt die mangelhafte Möblierung der kleinen Wohnung der beiden: Der Gasherd ist defekt, Tisch, Stühle und Betten gehören dringend erneuert. Da Rücklagen fehlen, hat die Kartei der Not den Kauf günstiger Ausstattung sowie kleine, aber unaufschiebbare Renovierungsarbeiten unterstützt.

Kartei der Not hilft unbürokratisch

Wer im Alter ohnehin nur über eine Minirente verfügt, droht schnell in der Armutsfalle zu landen, wenn auch noch eine Erkrankung hinzukommt. Eine 71-jährige Rentnerin aus der Region ereilte dieses Schicksal. Ein sozialer Dienst, der die Frau ambulant betreut, machte die Kartei der Not auf die missliche Lage der Seniorin aufmerksam, deren Lebenssituation sich durch die Pandemie noch verschärfte. Lange ging die Frau zur Tafel, um sich mit günstigen Lebensmitteln zu versorgen. Als diese aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise schließen musste, wuchs ihre Sorge ums Geld. Zumal sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte und mehrere Krankenhausaufenthalte nötig wurden. Ganz gesund wurde sie nicht. Dafür nahmen ihre psychischen Probleme zu. Als sie nun nicht einmal mehr Geld für Winterkleidung und Schuhe hatte, bat der soziale Dienst, der die Frau begleitet, die Kartei der Not um Hilfe, die die Anschaffung natürlich unterstützte.

Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, zieht für 2021 Bilanz: "Als Leserhilfswerk stehen wir dafür, schnell und unbürokratisch Bedürftigen unter die Arme zu greifen. Damit waren wir in den letzten zwei Jahren stark gefordert, denn die Corona-Pandemie hat viele schwierige Lebenssituationen noch weiter verschärft. Glücklicherweise machen viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden diese Hilfen möglich. Wo immer persönliche Not in unserer Region gelindert und verringert wird, suchen wir als Kartei der Not die Zusammenarbeit, um den Effekt unserer Hilfen mehr in die Breite zu bringen. Deswegen ist die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen sozialen Organisationen vor Ort für uns in der Einzelfallhilfe und bei neu entstehenden Hilfsprojekten unverzichtbar. Der Zusammenhalt war auch in diesem Jahr wieder absolut spürbar."