Anna Schuler aus Holzheim feiert in Neu-Ulm ihren 100. Geburtstag

Seit zweieinhalb Jahren wohnt Anna Schuler in Burlafingen. Den größten Teil ihres Lebens verbrachte sie in Holzheim. Jetzt ist sie 100 geworden.

Anna Schuler aus Neu-Ulm hat kürzlich ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörten Rosl Schäufele, weitere Stellvertreterin von Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, sowie Martin Pietschmann, Dritter Bürgermeister der Gemeinde Holzheim. Die beiden überbrachten der Jubilarin die herzlichsten Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke.

Anna Schuler ist gebürtige Holzheimerin und verbrachte den größten Teil ihres Lebens dort. Sie wurde am 13. April 1923 als jüngstes von sieben Kindern in Holzheim geboren. Sie wuchs auf dem elterlichen Bauernhof auf und arbeitete dort schon früh mit. Zum landwirtschaftlichen Betrieb der Familie gehörten neben Äckern unter anderem auch Kühe.

Anna Schuler hat bei der Firma Strasser in Neu-Ulm gearbeitet

Im Jahre 1957 bewarb sich Anna Schuler bei der Neu-Ulmer Firma Strasser, in der Kokosmatten produziert wurden und in der sie schließlich bis zu ihrer Rente tätig war. In Anna Schulers Leben spielte die Familie immer eine wichtige Rolle: „Ich war das Nesthäkchen bei uns zu Hause, und wann immer es etwas auf dem Bauernhof oder auch sonst gab, das ich noch nicht gut konnte, haben mir meine älteren Geschwister geholfen“, erzählt die Jubilarin.

Als sie älter wurde, blieb sie im Elternhaus wohnen und kümmerte sich liebevoll um ihre Eltern. Auch im Ruhestand wurde es Anna Schuler nie langweilig. Sie hatte einen großen Garten und pflegte diesen mit viel Hingabe. Die Jubilarin fühlt sich sehr mit der Kirchengemeinde verbunden: „Ich bin sonntags immer schon gerne in die Kirche gegangen“, erzählt Anna Schuler. Sie unterstützte lange Zeit die Mesnerin bei der Sauberhaltung der Holzheimer Kirche.

Seit zweieinhalb Jahren lebt die Jubilarin in Burlafingen

Seit rund zweieinhalb Jahren lebt Anna Schuler im Pflegeheim in Burlafingen. Zu ihrem besonderen Ehrentag gab es von der Heimleitung und von anderen Heimbewohnern viele Glückwünsche, ein Gläschen Sekt und ein Ständchen. Auch ihre Nichte, die lange Zeit direkte Nachbarin von Anna Schuler war und ihre Tante unterstützt, ließ es sich natürlich nicht nehmen, gemeinsam mit ihrer Familie zu gratulieren. (AZ)