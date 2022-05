Neu-Ulm

18:30 Uhr

Im Neu-Ulmer Süden werden 650 neue Wohnungen gebaut

Am Montagmorgen war Spatenstich für das neue Quartier "Wohnen am Illerpark" in Neu-Ulm..

Plus "Wohnen am Illerpark" ist das größte Bauprojekt der nächsten Jahre in Neu-Ulm. Jetzt war Spatenstich für das außergewöhnliche Vorhaben.

Von Michael Ruddigkeit

Erst vor wenigen Tagen war Spatenstich für die Umgestaltung der Reuttier Straße, jetzt geht es im Süden der Stadt weiter: In Neu-Ulm steht das nächste Großprojekt an. Mit "Wohnen am Illerpark" setze die Stadt auch in Sachen Umweltschutz Maßstäbe, verdeutlichte Staatsminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) am Montag beim Startschuss des Millionenprojekts. Neu-Ulm sei dabei Vorbild.

