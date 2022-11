Kickboxer-Mord in Ludwigsfeld vor sechs Jahren: Ermittlungen dauern an

Plus Heute vor sechs Jahren wurde ein einstiger Kickbox-Weltmeister in Neu-Ulm-Ludwigsfeld kaltblütig ermordet. Vom Täter fehlt weiter jede Spur, die Hintergründe bleiben nebulös.

An einem Freitag vor genau sechs Jahren ereignete sich im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ein kaltblütiger Mord. Ein 37-jähriger Familienvater wird vor seinem Zuhause, einem Hochhaus in der Breslauer Straße, erschossen. Der Täter flüchtete. Wer den bulligen Mann mit Glatze, einen einstigen Kickbox-Weltmeister, auf dem Gewissen hat, ist noch immer nicht geklärt. Die Umstände sind mysteriös und bleiben es womöglich auch.