Klimafreundlicher Christbaumverkauf: Glöcklers setzen voll auf Solarenergie

Der Burlafinger Familienbetrieb Glöckler baut seit vielen Generationen Christbäume an. Von links: Vater Anton, Mutter Daniela und Tochter Laura.

Plus Die Burlafinger Familie wandelte ihren gesamten Betrieb in eine autarke Land- und Forstwirtschaft um. Was Tochter Laura mit dem mutigen Schritt zu tun hat.

Familie Glöckler hat es Ende vergangenen Jahres gewagt: Sie hat ihren gesamten Betrieb auf erneuerbare Energien umgestellt. In der Nähe von Burlafingen, wo die Familie einen Christbaumverkauf betreibt und Kartoffeln züchtet, hat sie eine neue Halle bauen lassen. Auf der Süd-West-Seite des Dachs: Solaranlagen. Das Risiko sei groß gewesen, sagt Anton Glöckler heute. Die Kosten ebenfalls enorm. Trotzdem, diesen Schritt bereue er nicht. Er betont aber auch: "Man muss von der Sache überzeugt sein."

