Kunde bekommt schlechtes Gewissen – und zahlt nach Jahrzehnten Geld zurück

Ein Unbekannter beschert der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen eine vorweihnachtliche Überraschung. Die spendet das Geld an die Kartei der Not.

Ein anonymer Kunde der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen hat kurz vor Weihnachten entschieden, sein Gewissen zu erleichtern und eine zu Unrecht erhaltene Gutschrift zurückzuerstatten. Er gibt an, dass es sich um ein paar Hundert Euro gehandelt habe, die vor sehr langer Zeit versehentlich zu viel auf seinem Konto gutgeschrieben worden seien. Er habe die Summe nun großzügig auf 1500 Euro aufgerundet, entschuldigte sich dafür, dass er damals nicht sofort reagierte – und wünschte der Sparkasse schöne Weihnachten.

Die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen spendet an die Kartei der Not

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse hatten so etwas noch nicht erlebt und waren daher sehr überrascht über den unerwarteten Geldeingang. Der Jahrzehnte zurückliegende Sachverhalt habe nach eingehender Prüfung nicht mehr nachvollzogen werden können, teilte das Geldinstitut mit. Deshalb habe die Sparkasse entschieden, den Betrag in Höhe von 1500 Euro für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Der Spendenbetrag wurde an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, überwiesen. Die Sparkasse freut sich, die wertvolle Arbeit der Einrichtung zu unterstützen. (AZ)