Lastwagen-Anhänger fängt während der Fahrt auf der B28 Feuer

Die Feuerwehr wird zu einem Einsatz auf der Bundesstraße zwischen Neu-Ulm und Senden gerufen. Ein Anhänger hatte plötzlich gebrannt.

Ein brennender Lkw-Anhänger hat am Montagmorgen die Neu-Ulmer Feuerwehren beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war er während der Fahrt in Brand geraten.

Kurz nach sieben Uhr morgens war ein Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 28 von Neu-Ulm in Richtung Senden unterwegs, an seinem Lastwagen war ein Anhänger mit einem darauf verladenen Bagger angehängt. Kurz vor dem Parkplatz auf Höhe Ludwigsfeld bemerkte der Fahrer im Rückspiegel Rauch und fuhr sein Gespann auf den Parkplatz. Da die rechten Reifen des Anhängers bereits brannten, alarmierte er nicht nur die Feuerwehr, sondern kuppelte auch geistesgegenwärtig den ziehenden Lastwagen ab und brachte ihn in Sicherheit.

Die Autobahnpolizei Günzburg ermittelt nun zur Brandursache

Als die alarmierte Feuerwehr Neu-Ulm am Parkplatz eingetroffen war, hatten die Flammen bereits die Alu-Seitenwand des Anhängers schmelzen lassen. Der Brand konnte trotzdem zügig gelöscht werden. Mit Atemschutzmaske und Luftflaschen auf dem Rücken setzte sich ein Feuerwehrmann in den Bagger und fuhr den Bagger vom Anhänger, damit er nicht weiter durch das Feuer geschädigt wird.

Während der Löscharbeiten sperrte die Feuerwehr Pfuhl den Parkplatz mit ihrem Sicherungsanhänger ab. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es auf der B28 in beiden Richtungen zu Verkehrsstockungen durch Autofahrer, die sich durch den Rauch und die Feuerwehrautos ablenken ließen. Die Autobahnpolizei Günzburg führt die Ermittlungen zur Brandursache. (AZ)