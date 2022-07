Lastwagen beschädigt Seitenspiegel eines Autos

Ein Lastwagenfahrer schätzt den Abstand falsch ein und touchiert mit seinem Fahrzeug ein Auto. Anschließend fährt er einfach weiter.

Ein Lastwagenfahrer hat am Freitagvormittag, 11.30 Uhr, in der Dorfstraße in Finningen eine Verkehrsunfallflucht begangen. Ein 70-Jähriger war mit seinem schwarzen Kia in südliche Richtung unterwegs und wollte in die Straße "In den Zwieren" abbiegen. Wegen Kanalarbeiten musste er am rechten Straßenrand warten. In dieser Zeit fuhren mehrere Fahrzeuge zwischen dem Kia und dem Baustellenfahrzeug durch. Ein Lastwagenfahrer verschätzte sich dabei und touchierte den Kia am linken Außenspiegel. Anschließend fährt er einfach weiter. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von 250 Euro und sucht Zeugen.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 9 und 13 Uhr. Ein weißer BMW, der am Straßenrand in der Finninger Straße in Neu-Ulm parkte, wurde an der hinteren rechten Stoßstange angefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die einen der beiden Unfälle beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 melden. (AZ)