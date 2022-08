Mutwillige Zerstörung in Reutti: 15.000 Euro Sachschaden an der Grundschule

In Reutti steigen Unbekannte auf das Dach der Grundschule und richten Schaden an. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro ist durch mutwillige Zerstörung an der Grundschule im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti entstanden. Wie die Polizei mitteilt, stieg ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf das Dach des Schulgebäudes in der Schloßstraße, riss drei Dachschindeln heraus und warf diese zu Boden. Zudem zerstörte der oder die Täter die Scheiben zweier Oberlichter.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.

Kürzlich hat die Polizei in einem Vandalismus-Fall an einer Neu-Ulmer Schule einen Ermittlungserfolg vermeldet. An der Weststadtschule wurde damals ein Schaden von 45.000 Euro angerichtet. Eine DNA-Spur habe nun gut anderthalb Jahre später den Täter überführt, so die Polizei. (AZ)