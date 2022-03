Neu-Ulm

vor 32 Min.

Neu-Ulmer startet Online-Petition zu teuren Spritpreisen und geht viral

Plus Hunderttausende haben die Online-Petition eines Studenten aus Neu-Ulm aufgrund der hohen Spritpreise schon unterzeichnet. Doch Reichweite genügt ihm nicht.

Von Michael Kroha

Mario Wanner studiert in Neu-Ulm, ursprünglich kommt er aber aus Biberach und ist deshalb auf sein Auto angewiesen. Dass jüngst die Spritpreise in bislang nicht gekannte Höhen stiegen und noch immer mehr als zwei Euro pro Liter kosten, nervt den 25-Jährigen: "Das spielt bei mir als Student schon eine Rolle, ob ich 1,50 oder 2,50 Euro pro Liter zahle." Vor wenigen Tagen startet er daher eine Online-Petition, gerichtet an die Bundesregierung. "Die geht durch die Decke", sagt er. Tatsächlich haben in kürzester Zeit Hunderttausende den digitalen Antrag unterzeichnet. Was hat er nun damit vor?

