Pasta und Burger: Beim SVO an der Donau kann bald wieder gespeist werden

Plus Nach einer Durststrecke ist bald wieder Betrieb im Sportheim des SV Offenhausen. Der Namen: Create. Der neue Pächter kennt den Verein seit vielen Jahren.

Swen Schmeer weiß, was der Verein will. Schließlich wurde der 31-Jährige schon zwei Mal Meister mit den Fußballern des SVO. Ab Februar betreibt der Mann, der seit sieben Jahren die Kickschuhe für den Neu-Ulmer Stadtteil schnürt, die Vereinsgasstätte.

"Ich habe immer die gute Lage gesehen", sagt Schmeer. Viele Mitglieder, viele Spaziergänger und einen großen Biergarten. "Da habe ich mir was überlegt." Das Ergebnis seiner Überlegungen heißt Create. Analog zur deutschen Bedeutung des Worts soll der Gast künftig die Gerichte mitgestalten.