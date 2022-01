Neu-Ulm

Parken in Neu-Ulm: Grüne wollen Stellplatzsatzung ändern

Plus Die Fraktion der Grünen will die Verkehrswende in Neu-Ulm voranbringen. Dazu sollen alternative Antriebe und Fortbewegungsmittel gefördert werden.

Von Michael Ruddigkeit

Wer ein Haus baut, muss dafür sorgen, dass genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Wie viele, steht in der Stellplatzsatzung. In Neu-Ulm sind beispielsweise in Mehrfamilienhäusern pro Wohnung (bis 80 Quadratmeter) 1,3 Stellplätze für Autos und 1,5 Abstellplätze für Fahrräder vorgeschrieben. In einem Einfamilienhaus sind zwei Stellplätze Pflicht, in einem Studentenwohnheim ein Stellplatz je zwei Betten. Die Fraktion der Grünen im Neu-Ulmer Stadtrat fordert nun, die Satzung zu ändern. In welche Richtung geht der Vorstoß?

