Sexueller Missbrauch: Amtsgericht erlässt Strafbefehl gegen Priester

Die Staatsanwaltschaft hatte den Strafbefehl gegen den Pfarrer aus dem Dekanat Neu-Ulm beantragt. Der Vorwurf: sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen.

Das Amtsgericht Pfaffenhofen an der Ilm hat einen Strafbefehl gegen einen katholischen Priester erlassen, der zuletzt im Dekanat Neu-Ulm tätig war. Das teilte der Sprecher des Gerichts am Freitag auf Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mann des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Konkrete Auskünfte über die Vorwürfe machte die Behörde mit Verweis auf den Opferschutz nicht, es handelt sich um ein Jugendschutzverfahren.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl beantragt hat. Am Freitag bestätigte Richter und Gerichtssprecher Franz Kugler, dass dieser erlassen worden ist. Nun kann der beschuldigte Geistliche entscheiden, ob er die Strafzumessung akzeptiert. Andernfalls wird vor Gericht verhandelt. Das soll Mitte Oktober feststehen.

Sexueller Missbrauch: Schon einmal gab es Vorwürfe gegen den Priester

Die Ermittlungen, die in dem Strafbefehl mündeten, waren langwierig. Die Staatsanwaltschaft hatte das entsprechende Verfahren im Februar 2021 aufgenommen. Oberstaatsanwältin Veronika Grieser begründete die Dauer mit den gründlichen und sorgfältigen Ermittlungen, die "gerade bei schwerwiegenden und sensiblen Vorwürfen" erforderlich seien. Gegen den Geistlichen, der bei seiner Gemeinde im Norden des Landkreises Neu-Ulm beliebt war, war in der Vergangenheit schon einmal wegen eines möglichen Sexualdelikts ermittelt worden. Damals war er im Landkreis Pfaffenhofen tätig gewesen. Aus dieser Zeit stammen auch die Vorwürfe, um die es nun geht. Deswegen sind die Staatsanwaltschaft Ingolstadt und das Amtsgericht Pfaffenhofen zuständig. Bei den Ermittlungen seinerzeit war die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis gelangt, dass dem Priester nichts angelastet werden könne. Mit dieser Vorgeschichte war der Mann an seiner Wirkungsstätte im Dekanat Neu-Ulm offen umgegangen.