Gerda und Wilhelm Schurr aus Pfuhl feiern diamantene Hochzeit

Das Ehepaar aus Pfuhl ist seit 60 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden 1959 bei einem Ausflug. Mit einem Stück Schokolade fing alles an.

Gerda und Wilhelm Schurr aus Pfuhl haben kürzlich ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Rosl Schäufele überbrachte dem Jubelpaar in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger die Glückwünsche der Stadt. Im Gepäck hatte sie auch Blumen und Geschenke der Stadt.

Wilhelm Schurr ist in Burlafingen geboren, Gerda Schurr in Ulm

Wilhelm Schurr ist in Burlafingen geboren und in Pfuhl aufgewachsen. Seine Frau Gerda ist geborene Ulmerin. Kennengelernt haben sich die beiden 1959 bei einem Ausflug: Mit der Gewerkschaft ging es nach Singen am Hohentwiel. "Wir saßen beide im Bus Richtung Bodensee, er hinten und ich weiter vorn", erinnert sich Gerda Schurr. "Als wir dann auf dem Ausflug zusammenstanden, habe ich eine Schokolade ausgepackt und ihm ein Stück angeboten, aber er meinte nur, er sei kein Süßer", erzählt die gebürtige Ulmerin weiter und lacht.

Die beiden sind schnell ins Gespräch gekommen, und es dauerte nicht lange, da sprühten zwischen ihnen bereits die Funken. Zwei Jahre später verlobten sie sich und im Jahr 1963 läuteten die Hochzeitsglocken. Das junge Paar wohnte zunächst in Bühl und zog später zur Schwester von Wilhelm Schurr nach Pfuhl. 1968 bauten die Eheleute in Pfuhl ihr eigenes Häuschen.

Wilhelm Schurr arbeitete viele Jahre als technischer Angestellter in der Ulmer Eisengießerei Hopf und war nach deren Insolvenz noch einige Zeit bei der Firma Grosse in Burlafingen beschäftigt, bevor er in seinen wohlverdienten Ruhestand ging. Gerda Schurr arbeitete im Büro bei Magirus in Ulm sowie später bei der Neu-Ulmer Firma Reinz. Sie war zudem viele Jahre bei der Arbeiterwohlfahrt aktiv.

Gearbeitet haben die Eheleute in Ulm, Burlafingen und Neu-Ulm

Die Eheleute lieben das Reisen. Mit ihren beiden Kindern ging es früher oft zum Wandern in den Bayerischen Wald. Gemeinsam haben sie außerdem schon viele Radreisen unternommen und einige fremde Länder bereist. Zu ihrer Silberhochzeit ging es ans Nordkap – eine Reise, die beide nie vergessen werden.

Das Ehepaar hat zwei Kinder, sechs Enkel sowie mittlerweile vier Urenkel. Die Familie trifft sich auch heute noch regelmäßig an Feiertagen sowie zu Familienfesten. Ihren 60. Hochzeitstag wollen Gerda und Wilhelm Schurr gemeinsam mit der Familie gebührend feiern.