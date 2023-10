Polizei fasst Dieb in Steinheim: Eigentümer von Fahrrad gesucht

Ein Mann kommt mit einem gestohlenen Fahrrad, um ein anderes zu stehlen. Die Polizei konnte den Dieb in Steinheim fassen.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim hat am Mittwochabend ein 29-Jähriger ein Fahrrad gestohlen. Die Polizei konnte den Mann fassen. Er hat wohl schon zuvor einen Fahrraddiebstahl begangen.

Der Polizeiinspektion Neu-Ulm sei gegen 19.50 Uhr per Notruf ein soeben geschehener Fahrraddiebstahl in der Buchbergstraße von der Eigentümerin des Fahrrades mitgeteilt worden. Ein zunächst unbekannter Mann sei mit einem Fahrrad an ihr Carport herangefahren, habe dieses abstellt und das darin geparkte Fahrrad entwendet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Beamte der Polizei Neu-Ulm nahmen einen 29-Jährigen samt dem Fahrrad im Nahbereich fest.

Bei dem Mann fanden die Beamten noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel und stellten es sicher. Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Diebstahls und dem Besitz von Betäubungsmittel strafrechtlich verantworten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, ist das Fahrrad, mit dem der Mann zum Tatort fuhr, ebenfalls gestohlen. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)