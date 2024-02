Polizei sucht nach vermisster Frau: 77-Jährige taucht nach Feier wieder auf

Nach einer Veranstaltung in Ludiwgsfeld gilt eine 77-Jährige als vermisst. Später kehrt die Frau zurück und gibt an, noch auf einer Geburtstagsfeier gewesen zu sein.

Die Polizei hat am Dienstag nach einer zunächst als vermisst gemeldeten 77-Jährigen in Neu-Ulm gesucht. Die Frau, die in der Innenstadt wohnt, tauchte später aber in guter Verfassung wieder auf.

Die Frau befand sich demnach offenbar zunächst auf einer Veranstaltung in Ludwigsfeld, verließ diese aber zu einem unbestimmten Zeitpunkt. Als sie am späten Abend immer noch nicht zu Hause eintraf, wurde sie als vermisst gemeldet. Weil die Frau nicht gut zu Fuß ist und mit einem Rollator unterwegs war, leitete die Polizei daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen, insbesondere an der Wohnanschrift, aber auch an der möglichen Wegstrecke von Ludwigsfeld in die Innenstadt ein.

Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Suche beendet werden: Die 77-Jährige kam selbständig und in guter Verfassung zurück zu ihrer Wohnanschrift. Sie gab an, dass sie spontan nach der Veranstaltung noch mit dem Bus zu einer Geburtstagsfeier fuhr. Dies war dem Mitteiler aber nicht bekannt, der die Frau in Sorge als vermisst meldete. (AZ)