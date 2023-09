Polizeieinsatz in Ludwigsfeld: Mann verbarrikadiert sich in Wohnung

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld kam es am Dienstagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 37-Jähriger hatte sich in seiner Wohnung verbarrikadiert.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ist es am Dienstagmorgen (19.9.23) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein 37-Jähriger hatte sich in seiner Wohnung in der Karlsbader Straße verbarrikadiert, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt. Drei Stunden später konnte er jedoch festgenommen werden.

Demnach habe gegen den Mann ein Vorführungshaftbefehl vorgelegen, so der Sprecher weiter. Worum es in der Sache geht, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Als Beamte den Mann gegen 6.20 Uhr abholen wollten, habe der die Tür nicht geöffnet. Die Polizisten hätten darauf die Türe geöffnet und die Wohnung betreten. Dann aber soll sich der Mann in seiner Wohnung verbarrikadiert haben, heißt es. Ob der Mann über Waffen verführte, sei unklar gewesen.

Spezialkräfte wie das Spezialeinsatzkommando (SEK) aber seien nicht hinzugerufen worden. Kommunikativ, so der Polizeisprecher, habe man eine Lösung herbeiführen wollen. Lediglich Kräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Zentralen Einsatzdienste seien vor Ort gewesen. Gegen 9.40 Uhr dann hätten die Polizisten den Mann festnehmen können. Der 37-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.