Polizeigroßeinsatz nach Familienstreit: Das Essen war wohl der Auslöser

Ein 18-Jähriger soll in Neu-Ulm Familienmitglieder mit einer Waffe bedroht haben. Auslöser für den Streit soll wohl das Essen gewesen sein.

Ein familieninterner Streit hat am Dienstagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Neu-Ulmer Stadtmitte geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es bereits am Vormittag zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Kurz vor 13 Uhr habe ein 18-Jähriger dann mit einer Schusswaffe gedroht und anschließend das Haus an der Ecke Reuttier Straße / Wilhelmstraße verlassen. Kurze Zeit später wurde er festgenommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar, nun geben die Ermittler auf Nachfrage weitere Einzelheiten zum Vorfall bekannt.

Wie ein Polizeisprecher erklärt, wurde der 18-Jährige, nachdem er nach einem konkreten Hinweis gegen 15 Uhr auf Ulmer Seite an der Donau aufgegriffen wurde, zwischenzeitlich ins Bezirkskrankenhaus nach Günzburg verbracht. Ihn erwartet wohl eine Anzeige wegen Bedrohung. Die Schusswaffe, eine Druckluftpistole wurde in der näheren Umgebung aufgefunden, wo der Mann festgenommen werden konnte.

Die Polizei hatte zunächst von einer "Nichtigkeit" gesprochen, Auslöser der Bedrohung beziehungsweise das Fass zum Umlaufen brachte "wohl ein Streit ums Essen", so der Polizeisprecher. Inwiefern andere Einflüsse eine Rolle gespielt haben könnten, sei noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Wie berichtet, waren an der Fahndung nach dem Mann mehrere Streifenwagen beteiligt. Auch die Polizei in Ulm half bei der Suche.