Rea Garvey bringt Songs zum Mitsingen und Mitfühlen nach Neu-Ulm

Rea Garvey ist der Hauptakt im Programm zum zehnten Geburtstag der Ratiopharm Arena. Seine Fans feien ausgiebig, doch der Sänger spricht auch ernste Themen an.

"Wir sind eine Familie", ruft Rea Garvey seinen Fans in der Ratiopharm Arena entgegen und erhält tosenden Applaus als Zustimmung. Was Garvey seinen Fans damit auf den Weg geben will: Haltet zueinander - helft, wenn ihr bemerkt, dass Hilfe gebraucht wird. Eine besinnliche Botschaft für mehr Zivilcourage und Nächstenliebe, die gut in die Adventszeit passt. Und bei dem alten Reamonn-Hit "Supergirl" wird der Sänger auch kurz politisch.

Garvey solidarisiert sich mit den Protesten im Iran

Er will eigentlich vorsichtig sein etwas zu sagen, das Gewicht hat, das die Stimmung nach unten ziehe, erklärt Rea Garvey. Der gebürtige Ire weiß: "Wir sind hier, um zu feiern". Doch zu einem Thema, das aktuell schon wieder dabei war, aus den täglichen Schlagzeilen zu verschwinden, will er nicht schweigen. Die drei Worte "Woman, Life, Freedom" (Frau, Leben, Freiheit) leuchten im Hintergrund auf, links in arabischen Buchstaben, rechts auf Englisch, als Garvey "Supergirl" - der Song, der seiner Band Reamonn im Jahr 2000 zum Durchbruch verhalf - anstimmt. "Supergirl" widmet Garvey so den Protestierenden im Iran, den Frauen und auch den Männern, die gegen das Regime auf die Straße gehen und sich dafür einsetzen, dass Frauen selbst bestimmen können, wie sie sein wollen.

Den Reamonn-Hit "Supergirl" spielt Rea Garvey für die Protestierenden im Iran. Foto: Franziska Wolfinger

Nach diesem ernsten Thema wieder zum Feierteil des Konzerts überzugehen, könnte schwierig sein. Zum Glück hat Garvey sich einige seiner Radiohymnen aufgespart, die die Stimmung schon mit den ersten Takten nach oben schnellen lässt. Denn es gibt ja tatsächlich einen Grund zu feiern. Anlass für Garveys Konzert ist der Höhepunkt im Jubiläumsprogramm zum zehnjährigen Bestehen der Ratiopharm Arena, das pandemiebedingt um ein Jahr nach hinten verschoben werden musste. Am 9. Dezember 2011 öffnete die Arena zum ersten Mal ihre Pforten, am 9. Dezember 2022 stand nun Rea Garvey auf der Bühne.

10 Jahre Ratiopharm Arena

In den Jahren bis zur Coronapandemie hatte sich die Ratiopharm Arena - trotz der aus Veranstaltersicht schwierigen Lage zwischen Stuttgart und München - als Veranstaltungsort etabliert. Neben den Heimspielen der Ulmer Basketballer hat auch die Kultur mit Konzerten, Comedy und sonstigen Shows ihren festen Platz. Auch nach dem Ende der coronabedingten Einschränkungen waren in der Arena schon wieder einige hochkarätige bekannte Künstler zu Gast, wie etwa Michael Patrick Kelly, Bülent Ceylan oder die Ehrlich Brothers.

Rea Garveys Hits wie "The One" oder "Wild Love" kann fast jeder auswendig mitsingen. Foto: Franziska Wolfinger

Als Stimmungsmacher zur Geburtstagsparty war Rea Garvey jedenfalls bestens geeignet. Der Ire mit dem sympathischen Lächeln und dem charmanten Akzent legte schon mit den ersten Songs fest, in welche Richtung der Abend geht. "Is it love?" und "Armour" sind bestens bekannte Publikumslieblinge. Es sind Hits, bei denen zumeist auch die textsicher sind, die lediglich als Begleiter ihrer Partnerin zum Konzert kamen. Doch ganz gefüllt war die Ratiopharm Arena nicht, als Garvey mit seinem Programm loslegte. In den Sitzrängen klafften einige Lücken und im hinteren Drittel des Stehbereichs ging es auch eher locker zu. Platz, den so mancher Fan allerdings zum ausgiebigen Tanzen zu Nutzen wusste.

Lesen Sie dazu auch

Rea Garvey spielte schon oft in Ulm und Umgebung

Ein bisschen Lokalkolorit darf natürlich auch nicht fehlen. Garvey erzählte von seinen ersten Auftritten in und um Ulm, ganz zu Beginn seiner Musikerkarriere, vor gut 20 Jahren, als er noch per Zug anreiste und seine Gitarrenkoffer ganz allein die lange Treppe am Ulmer Hauptbahnhof hochschleppen musste. Im Fisherman's (ein Pub in Langenau) habe er damals häufiger gespielt.

Bei der Ankündigung, dass nur noch drei Songs folgen, bricht das Publikum dann zuverlässig in laute Buhrufe aus. Doch mit Hits "Oh my Love", "The One" und "Wild Love" hat es auch dieser letzte Konzertpart in sich. Einziger Wermutstropfen am Ende: Die Zugabe für die Fans, die nach gut eineinhalb Stunden mehr forderten, fiel mit nur einem Song recht kurz aus. Mit "Run for the border" verabschiedete Rea Garvey sein Publikum.