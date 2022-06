Reifenplatzer auf der A7: Auto prallt frontal gegen Schutzplanke

Ein Reifen platzt plötzlich während der Fahrt auf der A7 bei Neu-Ulm, das Auto einer Frau prallt frontal gegen die Leitplanken des Mittelschutzwalls.

Ein Reifenplatzer auf der A7 bei Neu-Ulm hat zu einem Unfall mit Totalschaden eines Autos geführt. Das berichtet die Polizei, die alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern warnt.

Am Mittwochabend fuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem VW auf der A7 in Richtung Füssen. Plötzlich platzte ihr Reifen hinten rechts. Die Frau verlor die Kontrolle über den VW und kollidierte frontal mit den Leitplanken des Mittelschutzwalls. Die 46-Jährige blieb unverletzt. Am VW entstand ein Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe schätzt der Autobahnpolizei auf circa 14.000 Euro. Ob der Reifenplatzer durch Fahrbahnverschmutzung ausgelöst wurde, ist nicht bekannt.

Die Polizei erinnert alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern vorsorglich daran, die Reifen vor dem Fahrtantritt auf sichtbare Beschädigungen und deren Luftdruck zu kontrollieren. (AZ)