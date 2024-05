Rettungseinsatz am Pfuhler See: Schwimmer verlassen plötzlich die Kräfte

Gleich zu Beginn der Wachsaison müssen Kräfte der Wasserwacht Neu-Ulm ein erstes Leben retten. Auf halber Strecke haben einen Schwimmen die Kräfte im Pfuhler Baggersee verlassen.

So wirklich viele schöne und sonnige Tage, die zum Baden im Freien einladen, hat es in diesem Jahr noch nicht gegeben. Auch das Pfingstwochenende lockte offensichtlich nur wenig Menschen an die Badeseen der Region. Für einen Badegast am Pfuhler Baggersee hätte der Schwimmausflug aber wohl schlimmer enden können: Die ehrenamtlichen Mitglieder der Wasserwacht Neu-Ulm mussten zu Beginn der diesjährigen Wachsaison gleich ein Leben retten.

Jener Badegast sei im Pfuhler See in eine Notlage gerade, als er vom Badefloß aus wieder auf dem Weg in Richtung Ufer war. Auf halber Strecke hätten den Schwimmer die Kräfte verlassen, berichtet die Wasserwacht Neu-Ulm. Der Mann habe sich kaum noch über Wasser halten können.

Ein anwesender Passant, der zufällig in der Nähe war, habe direkt Hilfe leisten können, während die Wachmannschaft mit einem Rettungsbrett die Sicherung der Person übernahm. An Land übernahmen Sanitäter die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes. (AZ)

