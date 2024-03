Neu-Ulm

vor 24 Min.

Schlägerei mitten in Neu-Ulm: Opfer schildert Gewalt am Bahnhof

Wenn es dunkel wird am Neu-Ulmer Bahnhof fühlen sich hier viele Menschen nicht mehr wohl.

Plus Drei Männer wurden am Samstag am Neu-Ulmer Bahnhof verprügelt. Eines der Opfer spricht von einem Überfall von "15 oder 20 Menschen" und schildert den Vorfall weit brutaler als die Polizei.

Von Oliver Helmstädter

Sie kamen vom Auswärtsspiel der Ulmer Spatzen gegen 1860 München und stiegen auf dem Heimweg vom Grünwalder Station am Neu-Ulmer Bahnhof aus, um heim zu ihren Familien zu gehen. Doch der Ausflug endete für drei Neu-Ulmer im Krankenhaus. Einer berichtet von exzessiver Gewalt, die aus einer Gruppe von aggressiven "15 oder vielleicht 20 Menschen" kam.

Der Mann, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben will, erzählt, dass er, ein Freund und sein Bruder ohne jegliche Ankündigung oder Vorwarnung überfallen worden seien. Bereits auf der Treppe, die vom Durchgangsbahnhof hoch in Richtung ZOB verläuft, sei sein Bruder attackiert worden. "Aus heiterem Himmel." Brutal mit Fäusten und Tritten. Sein Bruder habe einen Kieferbruch erlitten und operiert werden müssen. Er sei "von sieben oder acht" jungen Männern zu Boden gerissen worden, seine Nase wurde gebrochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen