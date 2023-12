Neuer Pächter gefunden: König Ludwig II zieht ins Restaurant im Orange Hotel

Nach dem Rückzug vom Ludwigsfelder Silberwald-Wirt wurde für das Restaurant im Orange Hotel in Neu-Ulm ein neuer Pächter gefunden. Bald schon soll das "König Ludwig II" eröffnen.

Personalmangel und Familie - das seien die Gründe gewesen, warum der Ludwigsfelder Silberwald-Wirt Henry Glinka seinen Gastro-Standort im Orange Hotel aufgeben musste. Sein Rückzug wurde Anfang November bekannt. Nicht einmal einen Monat später steht bereits der Nachfolger fest: Wolfgang Kling, bekannt aus Hittistetten, wird in Neu-Ulm das "König Ludwig II" eröffnen.





Gäste ins Lokal in der Dieselstraße locken möchte Kling mit "klassisch deutscher Küche und mit der Leibspeise fast aller Deutschen". Gemeint sind damit zahlreiche Variationen vom Schnitzel. "Schnitzel geht immer", wird er in einer Mitteilung zitiert, die am Montag von Hotelbetriebsgesellschaft Arex verschickt wurde.

Wolfgang Kling eröffnet vor 20 Jahren das Wirtshaus König Ludwig in Senden-Hittistetten

Klings Wirthaus König Ludwig, das er seit 20 Jahren im Sendener Stadtteil betreibt, sei über die regionalen Grenzen dafür bekannt, heißt es darin. Auf seinem Betriebsgelände für den Verkauf und die Reparatur von Nutzfahrzeugen habe Kling das Wirtshaus zunächst eröffnet, "um die Trucker mit anständigem Essen zu versorgen. Das sprach sich rum. Inzwischen habe ich mein Hobby zum Geschäft gemacht."

Nach und nach habe sich das König Ludwig zu einem beliebten Restaurant in der Region entwickelt. Es sei durchgehend geöffnet und biete einen wechselnden Mittagstisch mit Suppen, Salaten und Desserts sowie eine Aktionskarte. Dazu eine "normale" Speisekarte mit deutscher Küche aus regionalen Zutaten. "Der warme, herzliche Service unserer Angestellten ist das i-Tüpfelchen obendrauf", so Klingt.

Fachkräftemangel in der Gastro-Branche? Das will Wolfgang Kling dem entgegensetzen

Jenes Konzept will Kling nun auch im "König Ludwig II" in Neu-Ulm umsetzen. Ergänzt werde es mit Angeboten für Tagungsteilnehmer und, wenn sich im Lauf des Winters alles eingespielt habe, auch mit einem Lieferservice. Dem Fachkräftemangel in der Gastronomie will er "Optimismus und die gute Bezahlung aller Mitarbeiter" entgegensetzen. "Das Potential, dass es gut läuft ist da", so Kling.

Die Gäste aus dem Orange-Hotel, die Tagungsteilnehmer sowie die Teilnehmer der Kurse und Seminare der Deutschen Friseurakademie seien ohnehin vorhanden. "Weitere Gäste werden kommen. Wenn die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen spricht sich das rum", so Kling. Er spreche da "aus Erfahrung": "Man merkt, wenn es Spaß macht, die Gäste zufrieden zu stellen". Eröffnet werden soll das "König Ludwig II" am 8. Januar kommenden Jahres. (AZ)