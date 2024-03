Neu-Ulm

Südstadtbogen: Was hat die Sparkasse mit ihrem Grundstück vor?

Der Südstadtbogen in Neu-Ulm ist fast fertig, doch wie es mit einem Teil des Grundstücks an der Memminger Straße weitergeht, ist unklar.

Plus Ein Teil des Areals an der Bahnlinie in Neu-Ulm soll versteigert werden, doch der Termin wird abgesagt. Möglicherweise ist jetzt die Stadt am Zug.

Von Michael Ruddigkeit

Es war der zweite Anlauf, und erneut wurde nichts daraus. Ein Teil des Südstadtbogens, ein Gebäudeensemble entlang der Bahnlinie in Neu-Ulm, sollte zwangsversteigert werden. Beim ersten Termin am Amtsgericht Ende Januar ging kein einziges Angebot ein. Nun wurde ein weiterer Termin kurzfristig abgesagt. Die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen, die das Verfahren als Hauptgläubigerin der insolventen Realgrund AG betrieb, hat einen Rückzieher gemacht. Was steckt dahinter und wie geht es jetzt weiter?

Versteigerung: Um diesen Teil des Südstadtbogens in Neu-Ulm geht es

Es geht um ein 977 Quadratmeter großes Grundstück an der Memminger Straße, auf dem nach den ursprünglichen Plänen der Südstadtturm, ein 13-stöckiges Büro-Hochhaus, gebaut werden sollte. Weil der damalige Bauherr Realgrund pleite ging, wurde daraus nichts. Während alle anderen Gebäude in die Höhe wuchsen, wurde auf diesem Teil des Südstadtbogens, gegenüber von der Glacis-Galerie, nur die Tiefgarage fertiggestellt.

