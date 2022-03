Tausende Euro futsch: Frau aus Gerlenhofen wird Opfer von Telefonbetrügern

Über Wochen überweist eine Frau aus Gerlenhofen Geld auf ein Konto. Jetzt ist es futsch. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. Die Masche war schon mal erfolgreich.

Eine 52-Jährige aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen ist Opfer von Telefonbetrügern geworden. Sie verlor nach Angaben der Polizei über einen längeren Zeitraum hinweg einen oberen vierstelligen Betrag.

Demnach habe sich ein bislang unbekannter männlicher Täter am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben. Er habe der Frau eingeredet, dass sie Opfer eines Hackerangriffs geworden sei. Zur Identifizierung der vermeintlichen Täter müsse er den Geldflüssen folgen.

52-Jährige überweist über Wochen hinweg mehrfach Geld

Unter Anleitung des Täters eröffnete die Geschädigte zunächst ein Online-Bankkonto und überwies in den kommenden Wochen, zwischen dem 11. Februar und 3. März, mehrfach Geld dorthin – insgesamt einen oberen vierstelligen Betrag. Einen Zugriff auf das Konto hatte die 52-Jährige nicht mehr.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor den Maschen der Betrüger, die in diesem Jahr gehäuft vorkommen – und zum Leid der Opfer auch immer öfter erfolgreich enden.

Im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zwischen Donau und Bodensee haben Anrufbetrüger mit der Microsoft-Masche in diesem Jahr schon in 13 erfolgreichen Fällen fast 80.000 Euro ergaunert. Damit liegt die Schadenssumme bereits jetzt über der des Vorjahres. 2021 wurden der Polizei bei 17 erfolgreichen Fällen rund 70.000 Euro an ergaunertem Geld gemeldet.

Betrüger erbeuten im Kreis Neu-Ulm schon mehr als 35.000 Euro

Im Landkreis Neu-Ulm ist dieser Fall der zweite vollendete. Im ersten Fall hatte ein 62-Jähriger aus Neu-Ulm eine fünfstellige Summe an Telefonbetrüger verloren. Der Schaden beträgt alleine im hiesigen Landkreis mehr als 35.000 Euro. Im vergangenen Jahr gab es vier erfolgreiche Fälle mit einem Schaden von rund 12.000 Euro.

Insgesamt wurden der Polizei im Präsidium dieses Jahr bereits rund 130 Fälle gemeldet, vergangenes Jahr waren es 173. Damit ist diese Betrugsform stark auf dem Vormarsch. Auf den Landkreis Neu-Ulm entfallen dieses Jahr bereits 20 Taten, im Vorjahr waren es insgesamt 47. (AZ)