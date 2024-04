Neu-Ulm

vor 17 Min.

Theater Neu-Ulm: Im goldenen Käfig kommt es zum Showdown

Sandra Schmitz und Joeri Burger spielen am Theater Neu-Ulm in der Beziehungskomödie „Der Sittich“ ein Ehepaar.

Plus Das Theater Neu-Ulm zeigt die Komödie „Der Sittich“ über ein Ehepaar im Schlagabtausch. Das Stück ist unbedingt sehenswert, das Ende hat es in sich.

Von Dagmar Hub

Am Ende sitzt das Publikum erst einmal schweigend da, ehe starker Applaus losbricht: Uh, welch ein Showdown! Audrey Schebats erstes und 2017 in Paris uraufgeführtes Theaterstück „Der Sittich“ ist zwar eine Beziehungskomödie, und Jacoub Eisas Inszenierung im Theater Neu-Ulm bietet reichlich Momente zum Lachen – aber eigentlich ist das Stück in seiner grotesken Realitätsnähe eine Tragikomödie – und unbedingt sehenswert.

In Frankreich lief das Stück unter dem Titel „Le perruche“

Claudia Riese und Heinz Koch haben für die Inszenierung des Stückes, das in Frankreich unter dem Titel „Le perruche“ begeisterte Aufnahme fand und in Deutschland erst 2022 seine Erstaufführung in München erlebte, zwei auch aus dem Fernsehen bekannte Schauspieler eingeladen, die auf der Bühne wunderbar authentisch streiten können: die Schauspielerin und Kabarettistin Sandra Schmitz und den Schauspieler und Theaterpädagogen Joeri Burger.

