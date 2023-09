Baustelle und Sperrung in Wiblingen dauern an: Radfahrer ignorieren Umleitung

Plus Die Baustelle in Wiblingen musste samt Sperrung verlängert werden. Einzig Busse können mittels Schranken passieren. Manche Verkehrsteilnehmer ignorieren das.

Nur Linienbusse dürfen derzeit die Baustelle in der Ulmer Straße in Wiblingen passieren. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitung ausgeschildert. Doch die wird vor allem von Radfahrern ignoriert.

Durch die Überschwemmung der Baustelle und Lieferverzögerungen wurde die Verdohlung der Weihungbrücke unter der Ulmer Straße nicht rechtzeitig zum Ende der Sommerferien fertig. Um den Fahrgästen der Buslinie 4 wieder alle Haltestellen in Alt-Wiblingen anbieten zu können und auch das Neu-Ulmer Donaubad anfahren zu können, haben Stadt und Verkehrsbetriebe eine Lösung geschaffen. Trotz der laufenden Bauarbeiten passieren die Busse das Baufeld.