Diebstahl aus Apotheke in Neu-Ulm: Polizei fasst Verdächtigen in Ulm

Kräfte der Neu-Ulmer, aber auch der Ulmer Polizei waren an der Fahndung nach dem mutmaßlichen Dieb beteiligt.

Erst schlägt der Mann in einer Apotheke in Neu-Ulm zu. Später fasst die Polizei ihn bei einem weiteren Diebstahl in Ulm.

Ein 39-Jähriger soll am Donnerstagmittag Gegenstände aus einer Apotheke in der Neu-Ulmer Marienstraße gestohlen haben. Der Mann konnte später in Ulm festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilt, betrat der 39-Jährige gegen 13.35 Uhr die Apotheke. Der Mann habe zuerst mehrere Gegenstände aus der Apotheke mitnehmen wollen. Das aber wurde durch eine Angestellte zunächst unterbunden. Im weiteren Verlauf entwendete der Mann Gegenstände, die unter anderem dem Inventar der Apotheke zuzuordnen sind. Eine Fahndung der Polizei wurde eingeleitet. Daran beteiligt waren neben Kräften der Polizeiinspektion Neu-Ulm auch Beamte der Ulmer Polizei. Im Bereich des Polizeireviers Ulm-Milte konnte der Tatverdächtige dann bei einem weiteren Diebstahl angetroffen und festgenommen werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen den 39-Jährigen ein. (AZ)

