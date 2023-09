Neu-Ulm/Ulm

vor 45 Min.

Drogeriekönig Erwin Müller feiert 70 Jahre Müller-Märkte: So fing alles an

Plus Müller ist einer der großen Handelskonzerne in Deutschland. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 70-jähriges Bestehen. Damals fing es klein an.

Von Oliver Helmstädter

Als einer der führenden Handelskonzerne in Deutschland feiert Müller in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Das Unternehmen, das 1953 von Erwin Franz Müller gegründet wurde, hat sich seitdem zu einer Größe im europäischen Einzelhandel entwickelt. Das kam so:

Seit der Eröffnung des ersten Geschäfts 1953, ein Herren-Friseur-Laden in Unterfahlheim, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute mit über 900 Filialen europaweit in sieben Ländern vertreten. Im vergangenen Jahr überschritt Müller die fünf Milliarden Euro Bruttoumsatzgrenze.

