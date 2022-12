Weihnachtsbäckerei extrem: 100 Eier, 24 Sorten "Platzerl" und 20 Kilo Mehl

Plus Wenn es eine Weltmeisterschaft der Weihnachtsbäckereien geben würde, wäre die Neu-Ulmer Sportlehrerin Moni Willbold im Kreis der Favoritinnen.

Über ein Jahrzehnt ist die Ur-Bayerin Monika "Moni" Willbold schon Sportlehrerin und pädagogische Fachkraft an der "Grundschule Neu-Ulm in der Stadtmitte". Genauso lange hat die Wahl-Wiblingerin sich einen Namen als Backkönigin gemacht. Hier verrät die gebürtige Garmischerin ihre Backgeheimnisse.