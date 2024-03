Neu-Ulm

vor 49 Min.

Unbefugter drückt versteckten Schalter: Kirchenglocken läuten 30 Minuten lang

Die Glocken der Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm haben am Montagabend eine halbe Stunde lang geläutet, weil ein Unbefugter einen versteckten Schalter drückte.

Plus Eine knappe halbe Stunde läuteten am Montagabend die Glocken an der Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm. Ein Unbefugter machte sich an einem versteckten Schalter zu schaffen.

Von Michael Kroha

"Ja heidabimm, was isch denn da los?", fragte sich womöglich mancher, der am frühen Montagabend an der katholischen Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm vorbeispazierte. Ohrenzeugen berichteten unserer Redaktion, dass kurz vor 17 Uhr das Läuten der Glocken begann und etwa eine halbe Stunde, bis kurz vor 17.30 Uhr andauerte. Eine halbe Stunde Glockenläuten? Warum denn das, an einem "normalen" Montagabend?

Stadtpfarrer Karl Klein weiß die Erklärung: "Ein Unbefugter hat einen falschen Knopf gedrückt", berichtet er auf Nachfrage unserer Redaktion. Klein selbst sei ebenfalls stutzig geworden und deshalb ins Gotteshaus gegangen, um das Geläut wieder zu deaktivieren. Um wen es sich um den "Unbefugten" handelte, wisse er nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen