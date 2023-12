Unfall am Augsburger-Tor-Platz: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich

In Neu-Ulm stürzt ein Rollerfahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen. Er kam in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Neu-Ulm ist ein 46-jähriger Rollerfahrer gestürzt und verletzt sich dabei. Der Mann war nach Polizeiangaben am Ausburger-Tor-Platz zunächst an einer roten Ampel zum Stehen gekommen. Als er seine Fahrt fortsetzte, geriet der Roller wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ins schleudern und der Fahrer stürzte von seinem Fahrzeug. Dabei verletzte er sich. Der 46-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)